مواعيد مباريات الزمالك الودية استعداداً للدورى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض عدة مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه أغسطس المقبل.

مواعيد مباريات الزمالك الودية

اتفق الزمالك على خوض وديتين أمام كل من غزل المحلة وبروكسى، ومن المقرر أن يلتقى الفريق مع المحلة الخميس المقبل 31 يوليو، بملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، ثم يلتقى مع بروكسى الجمعة المقبل بنفس الملعب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، المقرر له أغسطس المقبل، حيث أنهى الزمالك معسكره المغلق الذى أٌقيم بالعاصمة الإدارية، والذى انطلق 15 يوليو الجارى حتى السبت.

ومن المقرر أن يعود الفريق الزمالك لخوض تدريباته بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الدفاع الجوى اليوم الأثنين.

نتائج وديات الزمالك أمام رع والشمس ودجلة

وكان الزمالك خاض 3 وديات خلال معسكر العاصمة الإدارية أمام كل من رع و الشمس بالاضافة إلى وادى دجلة، حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81، وفيما يخص مباراة دجلة ، ففاز الأخير على الأبيض بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي.

