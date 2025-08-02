الامارات | تعرف إلى المهارات الإضافية لنجم الكرة البرازيلية روبينيو في السجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية، عن مهارات إضافية اكتسبها نجم كرة القدم البرازيلية السابق روبينيو (41 عاماً)، الذي أنهى مؤخراً عامه الأول في سجن "تريميمبي" في البرازيل، ومساعيه من خلال المهرات المكتسبة لتخفيف فترة سجنه، ووضعه لخطط مستقبلية لمسيرة حياته عند خروجه من السجن.

وحكم على النجم السابق لأندية سانتوس البرازيلي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، روبينيو، بالسجن تسع سنوات، بتهمة التعدي على امرأة ألبانية في إيطالي عام 2013 في ملهى ليلي في ميلانو.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن روبينيو تعرف في السجن إلى الهاكر والتر ديلغاتي، وأن الثنائي يبحث وفقاً لما أعلنه ديلجاتي المحكوم بدوره لثمانية سنوات لاختراقه أنظمة القضاء البرازيلي، عن تأسيس شركة معاً بمجرد خروجهما من السجن، مستقلين شهرة أحدهما كنجم كرة سابق، ومهارة الآخر على صعيد نطاق التكنولوجيا.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن: "روبينيو يركز على استغلال سلوكه المتميز وعلاقته مع السجناء الأخرين، كما يصلح أجهزة التلفزيون والراديو بفضل دورة إلكترونية مدتها 600 ساعة، وهو مسجل في نادٍ للقراءة، ويعنى بالحديقة، وأكمل جميع الوحدات العشر لبرنامج العمل والمواطنة، ويسعى لتخفيف عقوبته، بمعدل يوماً واحداً مقابل كل 12 ساعة عمل"