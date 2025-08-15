هاو يقر بأن مستقبل أيزاك في نيوكاسل بين يديه

الرياص - اسماء السيد - لندن : أقر مدرب نيوكاسل الإنكليزي إيدي هاو بأن مستقبل ألكسندر أيزاك مع الفريق مرتبط بقرار الهداف السويدي المطلوب بشدة من ليفربول، بطل الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقرر هاو استبعاد أيزاك عن المباراة الأولى لنيوكاسل في الدوري الممتاز السبت على ملعب أستون فيلا بعدما أبلغ النادي رغبته بالرحيل بحسب ما أفادت التقارير.

ورفض نيوكاسل عرضا من ليفربول بقيمة 110 ملايين جنيه استرليني (نحو 148 مليون دولار) بحسب تقارير، لضم اللاعب البالغ 25 عاما.

وسجل أيزاك 27 هدفا في 42 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق المملوك للسعودية الموسم الماضي، لكنه غاب عن الجولة الآسيوية التحضيرية بداعي إصابة بسيطة في الفخذ بحسب ناديه.

وكان هاو حذر أنه لا يمكن لأي لاعب التصرف "بشكل سيئ وخوض التمارين بشكل عادي مع الفريق".

ويسعى هاو جاهدا للاحتفاظ بأيزاك الذي ساعد نيوكاسل على إنهاء صيام عن الألقاب دام 56 عاما بقيادته لإحراز كأس الرابطة الموسم الماضي على حساب ليفربول بالذات.

وقاد السويدي نيوكاسل إلى التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا بإنهائه الدوري الممتاز في المركز الخامس.

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع مشاركة أيزاك مع نيوكاسل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، قال هاو الجمعة "في الوقت الذي أجلس فيه هنا الآن، لا أعرف ذلك. أليكس هو من سيتحكم في الأمر".

أفادت التقارير بأن أيزاك يرفض التدريب أو اللعب في محاولة لإجبار النادي الذي انضم إليه قادما من ريال سوسييداد الإسباني عام 2022، على التخلي عنه.

ويرتبط السويدي بعقد مع نيوكاسل لثلاثة أعوام أخرى ومن المتوقع أن يتم تغريمه من قبل النادي بسبب ما يحصل.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول سيقدم عرضا ثانيا بعدما كان الأول أقل بـ 40 مليون جنيه استرليني من تقييم نيوكاسل، لكن هاو واثق من وجود سبيل لعودة اللاعب إلى الفريق في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال بهذا الصدد "نعم، أعتقد أن هناك سبيلا للعودة لكن بالطبع يجب إجراء مناقشات ومحادثات لتحقيق ذلك"، مضيفا "في الوقت الحالي، أتوقع (بقاءه)، لكن لم يتغير شعوري طوال الصيف. الأمر ليس بيدي، لكنه مرتبط بعقد معنا، ولهذا أقول ذلك".

وأثار موقف أيزاك غضب جماهير نيوكاسل ويأمل هاو أن يُدرك المهاجم أهمية النادي في تطوره، قائلا "إنه شخص ذكي جدا ويعلم أنه لم يكن ليحقق النجاح هنا لولا كل من هو مرتبط بنيوكاسل. هذه لحظة مختلفة له ولنا، ونحن نعمل على تجاوزها معا".

ويركز هاو أيضا على تعزيز تشكيلة نيوكاسل بغض النظر عن وضع أيزاك في سوق الانتقالات.