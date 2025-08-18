بطولة إسبانيا: ألونسو يعتقد أن ريال يتقدم خطوة بخطوة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : يعتقد المدرب الجديد لريال مدريد شابي ألونسو أن الفريق الملكي يتقدم خطوة بخطوة، وذلك عشية بدء مشواره معه في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد أوساسونا الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال خليفة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي "نتقدم خطوة بخطوة. الطريق أمامنا لا يزال طويلا، لكن الأمور المهمة والأفكار الأساسية بدأنا بتطبيقها في كأس العالم للأندية، وركزنا عليها خلال الأسبوعين الماضيين. الشعور جيد".

ويعود ألونسو الثلاثاء إلى الملعب الذي تألق فيه كلاعب بين 2009 و2014 في فترة أحرز خلالها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية (مرتان) والكأس السوبر الأوروبية، قبل أن يغادر إلى بافاريا للدفاع ألوان بايرن ميونيخ الألماني حتى 2017.

وعند سؤاله عن تعليماته لنجميه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، أكد مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق أن مهاجميه يجب أن "يعودا لمساعدة الدفاع" من أجل تجنب اختلال توازن الفريق.

وأضاف "يجب على خط الدفاع أيضا أن يضغط بقوة عند الهجوم. نريد أن نعمل كفريق واحد. سد الفجوة بين اللاعبين أمر ضروري، سواء عند الهجوم أو الدفاع".

وأكد أنه "متشوق" للعودة إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" ولوضع فريقه "على الطريق الصحيح" من أجل العودة إلى منصة التتويج بعدما تنازل في الموسم الماضي عن لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وفي مباراته الأولى كمدرب في الدوري الإسباني، سيفتقد ألونسو خدمات لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي يعاني من إصابة في الكاحل، والإنكليزي جود بيلينغهام الذي يتعافى من جراحة في الكتف الأيسر.

كما لم يتدرب الظهير الفرنسي فيرلان ميندي والبرازيلي الشاب إندريك الاثنين، وبالتالي لن يكونا متاحين أيضا للمباراة الافتتاحية التي قد تشهد مشاركة الوافدين الجدد الإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد ودين هاوسن وألفارو كاريراس والأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو.

وتطرق ألونسو إلى ما يشاع عن إمكانية رحيل المهاجم البرازيلي رودريغو هذا الصيف، قائلا "هناك الكثير من الشائعات هذا الصيف، لكنه يبدو في حالة جيدة وأنا أعتمد على الجميع... أعتمد بالتأكيد على رودريغو، 100 بالمئة".

ولم يكن عام 2025 سهلا على رودريغو تحت قيادة أنشيلوتي، ثم بقي وضعه على حاله مع قدوم ألونسو، إذ اكتفى بمشاركة واحدة كأساسي من أصل ست مباريات في مونديال الأندية الذي ودعه النادي الملكي بخسارة مذلة في نصف النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة.