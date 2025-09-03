طواف إسبانيا: تقصير المرحلة 11 بسبب تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

الرياص - اسماء السيد - بلباو (إسبانيا) : أعلن منظمو طواف إسبانيا "لا فويلتا" للدراجات الهوائية الأربعاء أنه تم تقصير المرحلة الحادية عشرة في بلباو، ولن تُسفر عن فائز، وذلك مع تجمع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قرب خط النهاية.

وقالت إدارة طواف إسبانيا، ثالث أهم طواف كبير في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية، في بيان "بعد الحوادث التي وقعت عند خط النهاية، قررنا احتساب أزمنة المرحلة على بعد ثلاثة كيلومترات من خط النهاية. لن يكون هناك فائز في هذه المرحلة".

وأضافت أنه سيتم احتساب أزمنة المرحلة المختصرة في الترتيب العام.

وتجمع العديد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خلال أول عبور لكوكبة السباق لخط النهاية، وكان بعضهم يحاول اختراق الحواجز على طول الخط المستقيم الأخير، محاطين برجال الشرطة.

واستُهدف طواف إسبانيا هذا العام يوميا من قبل المتظاهرين الذين ركزوا اهتمامهم على فريق "إسرائيل بريمير تيك" الإسرائيلي.

وقبل انطلاق مرحلة الأربعاء، سلط عدد من الدراجين الضوء على المخاطر التي تهدد سلامتهم بعد سقوط أحدهم خلال هذه التظاهرات.

وقال الإيطالي سيموني بيتيلي على وسائل التواصل الاجتماعي "أتفهم أن الوضع ليس على ما يرام، لكنني سقطت أمس (الثلاثاء) بسبب تظاهرة على الطريق. من فضلكم، نحن مجرد دراجين نقوم بعملنا، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن تكون سلامتنا مضمونة. نشعر بالخطر".

وسقط دراج فريق إنترمارشيه البلجيكي أرضا عندما عبر عدد من المتظاهرين الطريق بينما كانت المجموعة المتسابقة تمر بسرعة، مما أجبر الدراجين على التوقف فجأة.

وحاول ناشطون يحملون لافتات وأعلامًا فلسطينية خلال المرحلة الخامسة التي كانت ضد الساعة، منع دراجي الفريق الإسرائيلي من التسابق في فيغيراس بكاتالونيا.

وقال مدير سباق لا فويلتا خافيير غيلين إن المنظمين سيقدمون شكوى إلى الشرطة، واصفين التظاهرة بأنها "من أعمال العنف".

واعتبرت وزيرة الشباب الإسبانية سيرا ريغو لاحقًا أنه "من غير المقبول إطلاقًا" وصف "احتجاج سلمي" ضد فريق تدعمه دولة متهمة بـ"العنف الممنهج" في قطاع غزة بأنه "عنف".