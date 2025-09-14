مونديال طوكيو: الأميركية ميليسا جيفرسون-وودن تحرز ذهبية سباق 100 م 

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أحرزت الأميركية ميليسا جيفرسون وودن لقبها العالمي الاول بفوزها بذهبية سباق 100 م الأحد في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

واجتازت جيفرسون وودن (24 عاما) خط النهاية بوقت قدره 10:61 ثوان متقدمة على الجامايكية تينا كلايتون صاحبة المدالية الفضية (10.76 ث.) والبطلة الاولمبية جوليين ألفريد من جزيرة سانت لوسيا التي اكتفت بالبرونزية (10.84 ث.).

وفي آخر نهائي فردي لها قبل اعتزالها في سن الثامنة والثلاثين، سجّلت الاسطورة الجامايكية شيلي آن فريزر برايس، بطلة العالم خمس مرات تواليا، سادس أسرع زمن خلف حاملة اللقب الأميركية شاكاري ريتشاردسون.

وتوجت جيفرسون وودن موسمها المذهل حيث لم تذق طعم الخسارة في جميع اللقاءات التي خاضتها، وباتت رابع أسرع عداءة في التاريخ الأحد.