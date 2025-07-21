شاهد بالصور.. “يفرهد بكرة بستاني النضير”.. السلطانة هدى عربي تواصل خطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور التي قامت بنشرها سلطانة الطرب, تم التقاطها من حفل غنائي أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة. ولاقت الصور إعجاب منقطع النظير من جمهور الفنانة الشهيرة, ووصل عدد المعجبين بالصور إلى أكثر من 5 ألف معجب بعد ساعات من نشرها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت السلطانة الصور وكتبت عليها: (بعيش للحب وازرع كل خير.. يفرهد بكرة بستاني النضير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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