لجنة أمن الخرطوم: حصر ما يزيد عن (2023) رفاة مدفونة سطحيا جاري إعادة دفنها

كشفت لجنة أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عن حصر مايزيد عن (2023) رفاة تمت مواراتها الثرى سطحيا إبان وجود المليشيا بالخرطوم بعدد من وحدات المحلية المختلفة ووفقا لذلك تم تشكيل لجنة مختصة من جميع الجهات المعنية لنبش الرفاة وإعادة دفنها في المقابر المخصصة تفاديا لانتشار الوبائيات بالتزامن مع فصل الخريف، كما قررت اللجنة أيضا تشكيل لجنة لحصر وتصنيف السيارات المنهوبة المهملة في الطرق والميادين ومواقع تجميعها.

وعلى صعيد منفصل وجهت اللجنة بوضع خطة تفصيلية لتأمين الأسواق بالتنسيق أقسام الشرطة في دائرة الاختصاص، فضلا عن تفعيل الطواف المشترك في مناطق الهشاشة الأمنية ومواصلة قيام (الكردونات) الأمنية لضبط معتادي الإجرام والمنهوبات .

كما قررت اللجنة وضع ارتكازات ثابتة قبالة أقسام الشرطة وفي المناطق الحاكمة تعمل على مدار اليوم، كما شددت اللجنة على أنفاذ القرار الولائي الخاص بمنع مزاولة بيع الشاي وتعاطي الشيشة في الطرق الرئيسة والميادين وفتح بلاغات للمخالفين وفقا للأوامر الولائية والمحلية الخاصة بتنظيم الأنشطة التجارية.

إلى ذلك وجهت اللجنة بإيقاف تفريغ الأنقاض والنفايات بامتداد شارع الغابة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعلى صعيد مختلف وجهت اللجنة بزيادة الدعم المقدم للتكايا بالأحياء نسبة للزيادة المضطردة في السكان بفعل العودة الطوعية للمواطنين لمواقع سكنهم، إلى ذلك اطمأنت اللجنة علي عمل النيابة العامة طوال أيام الأسبوع وهدوء الأحوال الجنائية وخلو المحلية من البلاغات الخطيرة.

وفي ختام الاجتماع أشادت اللجنة بقرارات السيد/ رئيس مجلس السيادة الخاص بتشكيل لجنة مختصة لتهيئة عودة المؤسسات الرسمية والمواطنين إلى ولاية الخرطوم والتأكيد على دعم اللجنة بكافة الوسائل التي من شأنها أنفاذ موجاهاتها.

سونا