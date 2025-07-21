شاهد بالفيديو.. معجب يفاجئ الفنانة فهيمة عبد الله داخل سيارتها (فرقه الزول يعدل الطرحة مافي؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة فهيمة عبد الله, حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأ أحد المعجبين الفنانة الشابة بالتقاط فيديو معها أثناء وقوفها في الشارع العام بسيارتها. وحرص المعجب على تصوير الفيديو مع الفنانة فهيمة عبد الله, التي عبرت عن دهشتها قائلة: (فرقه الزول يعدل الطرحة مافي؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

