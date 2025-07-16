تكنولوجيا: مستخدمو Google Pixel 6a يشتكون من تدهور كبير في البطارية بعد تحديث إجباري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في 8 يوليو، أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لهواتف Google Pixel 6a، تسبب في تقليص كبير لعمر البطارية بعد وصول الهاتف إلى 400 دورة شحن. هذا التحديث إجباري ويتم تثبيته تلقائيًا بمجرد اتصال الهاتف بالإنترنت.

وتهدف جوجل من خلال هذا التحديث إلى الحد من مخاطر ارتفاع حرارة البطارية، بعد أن تم الإبلاغ عن حالات احتراق في بعض الأجهزة.

لكن، بدأ عدد من مستخدمي Pixel 6a عبر منتدى دعم جوجل ومنصة Reddit في التعبير عن استيائهم من التأثير السلبي لهذا التحديث.

ووفقًا لبعضهم، تراجعت مدة استخدام البطارية إلى أقل من النصف، وهي نتيجة متوقعة نوعًا ما، خاصةً بعد أن أطلقت جوجل في وقت سابق تحديثًا مشابهًا لهاتف Pixel 4a، أدى إلى خفض جهد البطارية بشكل كبير، مما قلّص وقت التشغيل للنصف.

بعد التحديث، أفاد بعض المستخدمين بأن بطارية Pixel 6a تنفد بالكامل خلال 3 إلى 4 ساعات فقط من الاستخدام. كما أبلغ آخرون أن هواتفهم لم تعد تشحن بشكل طبيعي، حيث تظهر رسالة عند توصيل الشاحن تُفيد بأن الهاتف يتعرف على الكابل، لكنه لا يتمكن من الشحن.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، تقدم جوجل خيارات متعددة للمستخدمين المتضررين، تشمل استبدال البطارية مجانًا، أو تعويضًا ماليًا بقيمة 100 دولار، أو بطاقة هدية من متجر Google Store بقيمة 150 دولارًا.

ومع ذلك، اشتكى بعض المستخدمين من عدم أهليتهم للحصول على هذه التعويضات، رغم تأثرهم بالتحديث. ويُذكر أن جوجل تقصر التعويض على الهواتف التي تحمل أرقام تسلسلية معينة. لذا، تنصح الشركة المتضررين بالتواصل مع دعم جوجل للحصول على المساعدة.

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