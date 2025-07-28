شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل جوجل على نظام Wear OS تحصل على تحديث بصري جديد والان مع تفاصيل الخبر

بدأت واجهة تطبيق "رسائل جوجل" على نظام Wear OS في تلقي تحديث جديد يستند إلى لغة التصميم Material 3 Expressive، والذي يجلب مجموعة من التحسينات البصرية الطفيفة ولكن الملحوظة.

رغم أن الشاشة الرئيسية للتطبيق لم تشهد تغييرات جذرية، إلا أن بعض العناصر داخل الواجهة تم تعديلها لتعكس الطابع الجديد، عند الضغط على خيار "بدء محادثة"، يظهر لوحة الاتصال بأرقام موضوعة داخل حاويات بيضاوية بدلاً من الأزرار التقليدية، وهو ما يُتوقع أن يتم تطبيقه لاحقًا على تطبيق الهاتف "جوجل فون" أيضًا.

وفي عرض المحادثات، تم استبدال الأزرار الدائرية الخاصة بالإيموجي والميكروفون ولوحة المفاتيح بحاويات بيضاوية أيضًا، موضوعة داخل إطار موحد، مما يمنح الواجهة مظهرًا أكثر تنظيمًا وانسجامًا.

كذلك، أصبحت الردود المقترحة مثل "نعم" و"لا" و"حسنًا" مجمعة معًا داخل حاوية واحدة بدلاً من عرضها كأزرار منفصلة، أما الخيارات الإضافية مثل "الاتصال"، و"عرض الأشخاص"، و"حذف المحادثة"، و"فتح على الهاتف"، فقد أصبحت أيضًا ضمن حاويات منفصلة، ما يوفر فصلًا بصريًا واضحًا بين المهام المختلفة.

واحدة من المزايا الجديدة التي تم رصدها في هذا التحديث هي أسلوب عرض إيصالات القراءة، حيث أصبحت علامة الصح تظهر داخل دائرة، وهي ميزة لم يتم تعميمها بعد على إصدار الهواتف من التطبيق.

هذا التحديث حاليًا متاح ضمن النسخة التجريبية من "رسائل جوجل" على نظام Wear OS، في حين تشير التقارير إلى أن جوجل قد تراجعت مؤقتًا عن تطبيق نفس التصميم الجديد لواجهة المحادثة في إصدار الهواتف خلال مرحلة الاختبار.