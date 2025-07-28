شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد عرضين فلكيين لأمطار الشهب معًا في أواخر يوليو؟ والان مع تفاصيل الخبر

اقترب موعد أمطار شهب الصيف، حيث تبلغ زخات شهب دلتا الدلو الجنوبية وألفا الجدي ذروتها في نفس الوقت، في الصباح الباكر من يوم 30 يوليو، وبدون تداخل كبير من ضوء القمر، حيث سيكون القمر في طور النمو، ومن المتوقع أن تظهر الشهب ساطعة وواضحة في المناطق البعيدة عن أضواء المدن.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإنه مع توقع رؤية ما يصل إلى اثني عشر شهابًا مرئيًا في الساعة تحت سماء مظلمة، كما قال ثاديوس لاكورسيير، منسق برنامج القبة السماوية في متحف بيل في سانت بول، مينيسوتا.

وأضاف : "ابحث عن ومضات ضوئية في سماء الليل"، موضحا أن كليهما "زخات شهب كلاسيكية رائعة".

كما أن شهب ألفا الجدي، التي تُنتجها شهب بطيئة الحركة، قد يكون لها ذيولٌ تبقى لفترة أطول قليلاً في السماء، وفقًا لما ذكره نيك موسكوفيتز من مرصد لويل في فلاجستاف، أريزونا، ويستمر عرض كل زخة حتى 12 أغسطس.

ما هي أمطار الشهب؟

تمر الأرض أثناء دورانها حول الشمس، عدة مرات في السنة عبر حطام المذنبات العابرة، وأحيانًا الكويكبات، ولعل مصدر شهب دلتا الدلويات هو حطام المذنب 96P/ماتشولز، أما شهب ألفا الجدي فتنبع من المذنب 169P/NEAT.

عندما تدخل هذه الصخور الفضائية سريعة الحركة الغلاف الجوي للأرض، تواجه هذه الحطام مقاومةً جديدةً من الهواء وتصبح ساخنةً جدًا، ثم تحترق في النهاية، وأحيانًا، يتوهج الهواء المحيط لفترة وجيزة، تاركًا وراءه ذيلًا ناريًا - نهاية "الشهاب".

كيفية مشاهدة أمطار الشهب

لا تحتاج إلى معدات خاصة لمشاهدة أمطار الشهب المتنوعة التي تومض سنويًا، ما عليك سوى الابتعاد قليلاً عن أضواء المدينة، وأفضل وقت لمشاهدة أمطار الشهب هو ساعات ما قبل الفجر الباكرة عندما يكون القمر منخفضًا في السماء.