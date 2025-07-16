تكنولوجيا: إطلاق Nothing Phone (3) وHeadphone (1) رسميًا في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتهى الانتظار، وأصبح كل من Nothing Phone (3) وHeadphone (1) متاحين رسميًا في الأسواق العالمية. بعد الجدل الكبير الذي صاحب الإعلان، خاصة حول تصميم الهاتف، حان الوقت لمعرفة ما إذا كانت تلك الضجة مجرد حديث إنترنت أم ستنعكس فعلًا على المبيعات.

يتوفر Nothing Phone (3) حاليًا في الولايات المتحدة وأوروبا عبر متجر Nothing وAmazon، بينما يُباع حصريًا في الهند من خلال Flipkart. ويُذكر أن النسخة الهندية تتميز ببطارية أكبر سعتها 5500 مللي أمبير مقارنة بـ 5150 مللي أمبير في النسخة العالمية.

وفي بعض الدول، يحصل المستخدمون على ترقية مجانية إلى نسخة 16/512 جيجابايت مقابل سعر نسخة 12/256 جيجابايت، لكن هذا العرض غير متوفر في جميع الأسواق.

أسعار Nothing Phone (3):

الولايات المتحدة: 800 دولار أمريكي لكلا النسختين

800 دولار أمريكي لكلا النسختين المملكة المتحدة: 800 جنيه إسترليني لنسخة 12/256 جيجابايت و900 جنيه إسترليني لنسخة 16/512 جيجابايت

800 جنيه إسترليني لنسخة 12/256 جيجابايت و900 جنيه إسترليني لنسخة 16/512 جيجابايت ألمانيا: 800 يورو لكلا النسختين

800 يورو لكلا النسختين الهند: 80,000 روبية و90,000 روبية حسب السعة (حصري على Flipkart)

أسعار Nothing Headphone (1):

الولايات المتحدة: 300 دولار أمريكي

300 دولار أمريكي المملكة المتحدة: 300 جنيه إسترليني

300 جنيه إسترليني ألمانيا: 300 يورو

300 يورو الهند: 20,000 روبية (عبر Flipkart فقط)

المصدر