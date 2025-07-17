تكنولوجيا: تسريب مواصفات كاميرا VIVO X300 Pro يكشف عن قدرات تصوير مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تسريب مواصفات كاميرا هاتف VIVO X300 أو X300 Pro Mini بالأمس، عاد اليوم المسرّب الشهير Digital Chat Station بمعلومات جديدة تتعلق بنسخة X300 Pro الأقوى.

بحسب التسريبات، سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تستخدم مستشعر Sony Lytia LYT-828 بحجم 1/1.3 إنش. وستترافق مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا بيريسكوبية للتقريب بدقة 200 ميجابكسل تعتمد على مستشعر بحجم 1/1.4 إنش.

الجدير بالذكر أن الكاميرا البيريسكوبية ستحصل على تقنية طلاء جديدة على العدسات من شأنها الحد من ظاهرة توهج العدسة (Lens Flare)، مما يساهم في تحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة الصعبة.



من ناحية الأداء، سيعمل الهاتف بشريحة MediaTek Dimensity 9500، وهو أمر متوقع بالنظر إلى أن الإصدار السابق X200 Pro كان مزودًا بمعالج Dimensity 9400.

تم إطلاق VIVO X200 Pro في أكتوبر الماضي، لذلك من المحتمل أن يتم الكشف عن X300 Pro في نفس الفترة، أو ربما قبل ذلك، خاصةً إذا تم الإعلان عن شريحة Dimensity 9500 في شهر سبتمبر كما هو متوقع.

