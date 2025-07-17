تكنولوجيا: هاتف سامسونج القابل للطي ثلاثيًا قد يحمل اسم Galaxy Z TriFold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم التوقعات، لم تكشف سامسونج عن هاتفها القابل للطي ثلاثيًا خلال فعالية Galaxy Unpacked الأخيرة. ومع ذلك، أكد رئيس سامسونج للإلكترونيات TM Roh الأسبوع الماضي أن الهاتف الجديد سيتم إطلاقه قبل نهاية هذا العام.

وقال: “نركّز حاليًا على تحسين المنتج وقابلية استخدامه، لكننا لم نقرر اسمه بعد. ومع اقتراب اكتمال تطويره، نخطط لاتخاذ القرار النهائي قريبًا”.

ورغم تصريحات Roh، يبدو أن القرار قد اتُخذ بالفعل، حيث كشف المسرّب الشهير Max Jambor عن احتمال اعتماد اسم “Samsung Galaxy Z TriFold” للهاتف الجديد.

ومن المرجح أن يُضاف رقم لاحقًا إلى الاسم، كما هو الحال مع Z Flip7 FE، الذي يعد أول إصدار من سلسلة Flip FE، لكنه ينتمي إلى الجيل السابع من أجهزة Z.

جدير بالذكر أن مقاطع فيديو تتعلق بالهاتف الجديد ظهرت في واجهة One UI 8، التي جاءت مع الهواتف القابلة للطي الجديدة، لكنها خضعت للاختبار التجريبي أولًا على سلسلة Galaxy S25.

في السابق، طُرح اسم “Galaxy G Fold” كخيار محتمل، خاصةً أن حرف “G” كان متماشيًا مع نماذج شاشات عرض كشفت عنها سامسونج في CES 2022، مثل Flex G وFlex S، اللتين تمثلان أنماط طي مختلفة.

حتى الآن، يتوفر فقط الاسم الرمزي ورقم الطراز للهاتف، Q7M وSM-F968 على التوالي. وللمقارنة، يحمل هاتف Galaxy Z Fold7 الاسم الرمزي Q7 ورقم الطراز SM-F966.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الثلاثي الطي سيتم تصنيعه بكميات محدودة جدًا، وسيُطرح في عدد قليل من الأسواق فقط.

