آبل تطلق متجرها الإلكتروني في السعودية.. وقريبًا متجر تجزئة بالدرعية

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة Apple متجرها الإلكتروني في السعودية، كما أعلنت عن خططها لافتتاح أولى متاجرها الرئيسية في الدرعية خلال 2026.

وأعلنت Apple عن خططها لافتتاح أول متاجر Apple Store الرئيسية في المملكة العربية السعودية، كخطوة أولى يليها افتتاح عدد من المتاجر الأخرى بدايةً من 2026.

وفي إطار هذا التوسع، تعمل Apple حالياً على المراحل الأولى من التخطيط لإقامة متجر تجزئة أيقوني في منطقة الدرعية، التي تعد أحد المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

يأتي توسع Apple في قطاع التجزئة استكمالاً لاستثماراتها وأنشطتها الحالية في المملكة، والتي تشمل أكاديمية Apple للمطورين الأولى في المنطقة، والتي افتُتحت في الرياض عام 2021 بالشراكة مع حكومة المملكة العربية السعودية، وأكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.