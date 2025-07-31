شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُطلق ميزة "الفيديو التوضيحى" لمساعدها الذكى NotebookLM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن بدء طرح ميزة جديدة تُدعى “الفيديو التوضيحي” (Video Overviews) ضمن خدمتها NotebookLM، وهي أداة ذكية لتدوين الملاحظات والمساعدة في البحث، تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الميزة الجديدة، التي كُشف عنها لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O في مايو الماضي، تهدف إلى تحويل المحتوى المعقّد مثل الملاحظات الأولية، ملفات PDF، والصور، إلى عروض مرئية سهلة الفهم، مما يضيف بُعدًا بصريًا لمساعدة المستخدمين على استيعاب المواضيع والمفاهيم المختلفة.

وكانت NotebookLM قد طرحت سابقًا ميزة “المُلخصات الصوتية” (Audio Overviews)، التي تمكّن المستخدمين من تحويل مستنداتهم مثل مواد الدراسة أو المذكرات القانونية إلى حلقات بودكاست يقدمها مضيفون افتراضيون بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أما الآن، فتتيح الميزة الجديدة بديلاً بصريًا يدمج الصور، الرسوم البيانية، الاقتباسات، والأرقام المأخوذة مباشرة من الملفات المرفوعة لتقديم شرح شامل بطريقة مرئية.

وأكدت جوجل أن هذه التقنية الجديدة مفيدة بشكل خاص لتبسيط البيانات المعقدة، شرح العمليات، وتقديم المفاهيم المجردة بطريقة يسهل استيعابها، كما تتيح للمستخدمين تخصيص العروض بما يتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، سواء كان المستخدم مبتدئًا يطلب توضيح الرسوم في ورقة بحثية، أو خبيرًا يريد التركيز على نقاط محددة لفريقه.

الميزة متوفرة الآن لجميع المستخدمين باللغة الإنجليزية، على أن يتم دعم لغات إضافية في وقت لاحق.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، كشفت جوجل عن تحديثات جديدة في لوحة Studio داخل NotebookLM، حيث أصبح بالإمكان حفظ عدة نواتج من نوع واحد في دفتر ملاحظات واحد، إضافة إلى عرض أربعة اختصارات رئيسية لإنشاء “ملخص صوتي”، “عرض مرئي”، “خريطة ذهنية”، و”تقرير” بضغطة واحدة.

كما بات بإمكان المستخدمين تنفيذ عدة مهام داخل Studio في الوقت نفسه، مثل الاستماع إلى ملخص صوتي أثناء تصفح خريطة ذهنية أو مراجعة دليل دراسة، في خطوة تعزز من تجربة الاستخدام التفاعلية والشاملة.

بهذه الخطوة، تواصل جوجل تعزيز NotebookLM كمساعد ذكي متعدد الوسائط يساعد المستخدمين على تحويل المعرفة المعقدة إلى محتوى سهل، مرن، وشخصي.