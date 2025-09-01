تكنولوجيا: سلسلة Xiaomi 16 ستصل مزودة بتقنية حصرية من نوكيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي للإعلان عن سلسلة Xiaomi 16 قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لتقارير جديدة. وتشير المعلومات إلى أن السلسلة ستضم في البداية ثلاثة هواتف: النسخة القياسية Xiaomi 16، وXiaomi 16 Pro، وXiaomi 16 Pro Max، على أن تنضم نسخة Ultra في العام المقبل.

وفي تطور جديد، كشفت التقارير أن هذه السلسلة ستأتي مزودة بتقنية مميزة طورتها نوكيا في الأصل. وبحسب موقع Xiaomitime، ستدعم هواتف Xiaomi 16 تقنية الصوت OZO Audio التي ابتكرتها نوكيا.

لمن لا يعرف، OZO Audio هي تقنية تسجيل صوت متقدمة صممتها نوكيا في البداية لكاميرات التصوير بزاوية 360 درجة.

وتضم هذه التقنية عدة مزايا مهمة، أبرزها ميزة Audio Zoom التي تسمح بتكبير الصوت المستهدف، وميزة Audio 3D التي تتيح تسجيل صوت ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى Audio Windscreen لعزل ضوضاء الرياح، وميزة Audio Framing التي تنبه المستخدم لتوجيه الكاميرا نحو مصدر الصوت الأقوى أثناء التصوير.

مع مرور الوقت، أصبحت تقنية OZO Audio متاحة في هواتف أخرى، بما في ذلك هواتف نوكيا التي طورتها HMD مثل Nokia 8، كما ظهرت أيضًا في أجهزة من شركات مثل Asus وOppo وOnePlus، بما في ذلك Zenfone 8، وOppo Find X3 Pro، وOnePlus 9 Pro.

تكمن أهمية هذه التقنية في تحسين جودة الصوت المسجل عبر الهواتف بشكل كبير، ما يجعلها إضافة مثالية للهواتف المزودة بكاميرات قوية لتصوير الفيديو.

وتشير التقارير إلى أن OZO Audio لن تقتصر على سلسلة Xiaomi 16 فقط، بل ستصل أيضًا إلى بعض الهواتف الأقدم من خلال تحديث HyperOS 3، بما في ذلك Xiaomi 14 Ultra وسلسلة Xiaomi 15 وXiaomi 15S Pro.

المصدر