تكنولوجيا: إطلاق هاتف Honor Play10 رسميًا مع اندرويد جو ومساحة تخزين قابلة للتوسعة ومنفذ 3.5 مم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor رسميًا هاتفها الجديد Honor Play10 الذي ينتمي إلى الفئة الاقتصادية. وعلى عكس بعض إصدارات سلسلة Play السابقة، مثل Play10C الذي ظهر الشهر الماضي، فإن هذا الهاتف يقتصر على دعم شبكات 4G فقط ويعمل بنظام اندرويد جو الإصدار المخفف.

يستمد الهاتف قوته من معالج Helio G81، ويأتي بنسختين من الذاكرة: الأولى بسعة 3 جيجابايت مع تخزين 64 جيجابايت، والثانية بسعة 4 جيجابايت مع تخزين 128 جيجابايت.

ورغم أن 4 جيجابايت تبدو محدودة، فإننا رأينا هواتف أخرى تعمل بواجهة اندرويد كاملة بهذه السعة، بما في ذلك Play10C. ومع ذلك، يظل هذا المعالج خطوة أفضل من Play9A الذي اعتمد على Helio G36. أما التخزين، فيمكن توسيعه حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

من ناحية الشاشة، يحمل Play10 شاشة LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل. وتوجد كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل داخل نتوء صغير، بينما تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل، وتدعم كلتاهما تصوير الفيديو بدقة 1080p.

بالنسبة للبطارية، يحتوي الهاتف على سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، لكنها تدعم شحنًا بطيئًا بقدرة 10 واط فقط من خلال منفذ USB-C 2.0 الأساسي.

ويتميز الهاتف بحماية بسيطة ضد السوائل والغبار بمعيار IP52، فيما تبلغ أبعاده 167.7 × 77.7 × 8.55 ملم ويزن 189 جرامًا. ويتوفر بثلاثة ألوان: Ocean Cyan وStarry Purple وMidnight Black.

إلى جانب منفذ microSD، يقدم الهاتف منفذ سماعات 3.5 ملم مع دعم راديو FM، إضافة إلى قارئ بصمة مدمج، لكن يفتقر إلى تقنية NFC. ويدعم الهاتف شبكات Wi-Fi 5 وتقنية Bluetooth 5.1.

حتى الآن، لم تكشف Honor عن السعر الرسمي لهاتف Play10، ولكن من المرجح أن يتم طرحه في الأسواق ضمن فئة الهواتف المتاحة مجانًا عند الاشتراك بعقد.

