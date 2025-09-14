تكنولوجيا: معالج A19 Pro في هاتف آيفون 17 برو بالكاد يتفوق على A18 Pro في أول اختبار AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت آبل هواتف آيفون 17 برو بمجموعة من التحسينات مقارنة بالإصدارات السابقة، وكان أبرزها شريحة A19 Pro الجديدة.

ومع ذلك، لم تختلف الشريحة كثيرًا عن سابقتها A18 Pro. إذ ما زالت تحتفظ بنفس التكوين، مع معالج مركزي سداسي النوى، ومعالج رسومي سداسي النوى، بالإضافة إلى محرّك عصبي مكوّن من 16 نواة.

ورغم إعلان آبل أن A19 Pro هي “أقوى شريحة آيفون حتى الآن”، فإن هذا الوصف يرتبط في الغالب ببعض التحسينات الطفيفة ونظام التبريد الجديد المعتمد على غرفة البخار.

أما على صعيد الأداء، فقد أظهرت قوائم Geekbench المبكرة زيادة طفيفة فقط، وجاءت نتائج منصة AnTuTu لتؤكد الأمر نفسه.

فبحسب ما رصدته AnTuTu، تم اختبار شريحة A19 Pro داخل آيفون 17 برو على المنصة، وسجّلت الشريحة نتيجة إجمالية بلغت 2,033,552 نقطة.

وبالمقارنة، يحقق معالج A18 Pro في آيفون 16 برو داخل قاعدة بيانات AnTuTu نحو 1,954,677 نقطة. أي أن الفارق الإجمالي يصل إلى نحو 4% فقط، ويعود معظمه إلى ترقية الذاكرة العشوائية من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت.

ويظهر ذلك جليًا في نتائج اختبار الذاكرة، حيث حقق آيفون 17 برو 362,712 نقطة، أي بزيادة تقارب 49% عن نتيجة آيفون 16 برو البالغة 242,810 نقطة.

ومن اللافت أن نتيجة المعالج المركزي في A19 Pro جاءت أقل بنحو 5.5% مقارنة بسابقتها، ويرجّح أن يكون ذلك بسبب أن هذه النتائج تعود لاختبار مبكر.

ومن المحتمل أن تكشف اختبارات AnTuTu اللاحقة عن نتائج أفضل. ومع ذلك، وبما أن التكوين الأساسي لم يتغير عن A18 Pro، فلا يُتوقع أن تقدّم الشريحة الجديدة قفزة كبيرة في أداء المعالج المركزي.

المصدر