حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28 يوليو 2025: توازن بين العاطفة والعقل يمنحك سيطرة كاملة على يومك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مواليد برج الميزان يسعون دائمًا للانسجام في كل شيء، لكن الفلك يطلب منهم اليوم أن يحددوا أولوياتهم بحسم.

موقع الخليج 365 يقدم لك خريطة فلكية تساعدك في إعادة التوازن لعلاقاتك ومهامك.

قراراتك المهنية اليوم تؤثر على مسارك القادم

تُعرض عليك خيارات قد تبدو متساوية ظاهريًا، لكن عليك أن تستخدم حكمتك لاختيار الأفضل. تعاونك مع فريق العمل سيكون عنصرًا حاسمًا في نجاحك. راقب التفاصيل الصغيرة وكن دقيقًا في وعودك.

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مشاعر مختلطة تتطلب منك وضوحًا مع من تحب

قد تشعر بالتردد أو القلق من التزامات عاطفية، لكن المصارحة ستريحك. لا تكبت مشاعرك، فاليوم مناسب لشرح ما يدور بداخلك بصدق. الحبيب ينتظر منك كلمة أو إشارة تدل على نيتك الحقيقية.

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اعتنِ بجسدك من خلال الراحة والنظام

التفكير الزائد قد يؤثر على نومك أو شهيتك، لذا احرص على تنظيم وقتك والنوم جيدًا. قد يساعدك تغيير بسيط في نظامك الغذائي على استعادة النشاط. ممارسة التأمل ستكون فعالة اليوم.