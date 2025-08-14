حسام حسن يعلن قائمة المحترفين الرسمية لمباراتي مصر ضد أثيوبيا وبوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يستعد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، للكشف عن قائمة اللاعبين الدوليين المحترفين المدعوين لمعسكر الفراعنة استعداداً لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026. ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وسيواجه إثيوبيا في الخامس من سبتمبر، تلاها مباراة بوركينا فاسو في التاسع من نفس الشهر.

أبرز اللاعبين المحترفين المتوقع دعوتهم

من المتوقع أن تشمل قائمة اللاعبين المحترفين أسماء بارزة مثل محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومصطفى محمد مهاجم نانت، وحمدي فتحي لاعب الوكرة، وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة.

مواعيد المباريات القادمة

يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب إثيوبيا في الخامس من سبتمبر المقبل، ثم يواجه بوركينا فاسو في التاسع من نفس الشهر في واجادوجو.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026

المركز الأول: مصر برصيد 16 نقطة

المركز الثاني: بوركينا فاسو برصيد 11 نقطة

المركز الثالث: سيراليون

المركز الرابع: إثيوبيا

المركز الخامس: غينيا بيساو

المركز السادس: جيبوتي برصيد نقطة واحدة

معسكر إعداد المنتخب الوطني

سيبدأ معسكر إعداد المنتخب المصري في الأول من سبتمبر المقبل، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو. يهدف الفراعنة إلى تحقيق الانتصارات وتعزيز صدارتهم للمجموعة في سبيل التأهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.