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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص آسيوي بترويج منتجات مقلدة من علامة تجارية كبرى متخصصة في الملابس والأحذية والإكسسوارات، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم ومصادرة البضائع المُقلدة.

وجاء في حيثيات حكمها أن جريمتي حيازة بضاعة مقلدة بقصد البيع، وبيعها، يُستدل عليهما بمجرد حيازة البضاعة المُقلدة مع العلم بتقليدها، وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة عليها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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