الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص آسيوي بترويج منتجات مقلدة من علامة تجارية كبرى متخصصة في الملابس والأحذية والإكسسوارات، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم ومصادرة البضائع المُقلدة.

وجاء في حيثيات حكمها أن جريمتي حيازة بضاعة مقلدة بقصد البيع، وبيعها، يُستدل عليهما بمجرد حيازة البضاعة المُقلدة مع العلم بتقليدها، وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة عليها.