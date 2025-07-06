الامارات | شرطة دبي تحتفي بنجاح ابنة موظف من ذوي الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي بتخرج الطفلة حور ماجد مطر، البالغة خمسة أعوام، في المرحلة التأهيلية والعلاجية في قرية سند، استعداداً لالتحاقها بمدارس دبي الدامجة العام الدراسي المقبل، بعد تمكنها بنجاح من اجتياز المراحل التدريبية والتأهيلية والوظيفية في القرية، والتغلب على تحديات إعاقتها المتعددة.

واحتفى المجلس بتخرج «حور» على هامش حفل ختام تخريج قرية سند عدداً من أصحاب الهمم وانتهائهم من عامهم الدراسي.

وأكدت عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، سميرة ثابت، أن شرطة دبي حريصة على دعم وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات، انطلاقاً من التزامها بالإسهام في بناء مجتمع دامج، يوفّر فرصاً متكافئة للجميع.

وأضافت أن «الطفلة (حور) تمكنت بفضل إرادتها القوية ودعم عائلتها وجهود فريق قرية سند، وبدعم كبير من شرطة دبي، من التغلب على تحدياتها، واستكمال برنامجها التأهيلي، لتبدأ مرحلة جديدة في مدارس دبي الدامجة».

من جانبه، أعرب والد الطفلة حور، النقيب ماجد مطر انديز، عن فخره بتأهل طفلته للانضمام إلى مدارس دبي الدامجة، مؤكداً دعم شرطة دبي الكبير، ممثلة في اللجنة الطبية لشرطة دبي، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ومختلف الإدارات العامة، لتتمكن الطفلة من تحقيق هذا التقدم الملحوظ في سلوكها وتواصلها الاجتماعي. وأضاف: «ولدت (حور) بتشوه خلقي وإعاقات متعددة، وواجهت تحديات في النطق والتواصل البصري والتفاعل الاجتماعي، والقدرة على الحركة. والتحقت بقرية سند لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، خضعت فيها لجلسات علاج نطق، وعلاجات سلوكية ووظيفية وعلاج طبيعي، وتمكنت من التعبير عن احتياجاتها بوضوح، وتحسن تواصلها البصري، وأصبحت أكثر استقلالية وقدرة على المشاركة بفاعلية أكبر في الأنشطة».