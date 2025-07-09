الامارات | بلدية عجمان تُطلق «باقة امتثال المباني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إطلاق «باقة امتثال المباني»، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة المباني، ورفع جاهزيتها، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030، لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وأكدت الدائرة أن إطلاق الباقة يأتي بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين في القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، بهدف تعزيز التكامل في تنفيذ اشتراطات السلامة، وتعزيز أمن المجتمع.

وأكد مدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن باقة امتثال المباني تعد ركيزة أساسية في تحسين كفاءة البنية التحتية، ورفع مستوى جاهزية المباني لمواجهة المخاطر المختلفة، من خلال تطبيق إجراءات استباقية تُسهم في تعزيز أمن وسلامة السكان.

وأضاف أن الباقة تستهدف ملاك المباني، والمكاتب العقارية، ومكاتب إدارة العقارات أو من يُمثّلهم، لضمان التزام منشآتهم بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، والإسهام في رفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة.