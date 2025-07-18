الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | قرقاش: نجدد اليوم العهد للاتحاد ولقيادتنا.. ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ مشرق

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | قرقاش: نجدد اليوم العهد للاتحاد ولقيادتنا.. ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ مشرق 1/2
  • الامارات | قرقاش: نجدد اليوم العهد للاتحاد ولقيادتنا.. ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ مشرق 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نجدد اليوم العهد للاتحاد ولقيادتنا.. ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ مشرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على أن يوم "عهد الاتحاد"، هو تجسيد لرؤية القيادة وتطلعات الشعب نحو دولة قوية ومتماسكة.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم، خطت الإمارات خطوة تاريخية نحو وحدة القرار والمصير. يوم “عهد الاتحاد” هو تجسيد لرؤية القيادة وتطلعات الشعب نحو دولة قوية ومتماسكة، تأسست في لحظة مفصلية بمداد العزيمة والتلاحم".

وتابع قائلا: "نجدد اليوم العهد للاتحاد ولقيادتنا، ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ مزدهر ومشرق".

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements