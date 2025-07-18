الامارات | قرقاش: نجدد اليوم العهد للاتحاد ولقيادتنا.. ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ مشرق

- 1/2
قرقاش: نجدد اليوم العهد للاتحاد ولقيادتنا.. ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ مشرق
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على أن يوم "عهد الاتحاد"، هو تجسيد لرؤية القيادة وتطلعات الشعب نحو دولة قوية ومتماسكة.
وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم، خطت الإمارات خطوة تاريخية نحو وحدة القرار والمصير. يوم “عهد الاتحاد” هو تجسيد لرؤية القيادة وتطلعات الشعب نحو دولة قوية ومتماسكة، تأسست في لحظة مفصلية بمداد العزيمة والتلاحم".
وتابع قائلا: "نجدد اليوم العهد للاتحاد ولقيادتنا، ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ مزدهر ومشرق".
