اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أروقة المحاكم

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

  • الامارات | أروقة المحاكم 1/2
  • الامارات | أروقة المحاكم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت المحكمة المدنية في دبي بعدم قبول دعوى قضائية أقامها شخص عربي ضد شركة متخصصة في بيع وتصميم أدوات المطاعم والمطابخ، طالباً إلزامها برد 41 ألف درهم، سددها إليها مقابل تصميم وتنفيذ عربة طعام، لكنها لم تلتزم باتفاقها معه.

كما رفضت المحكمة دعوى متقابلة أقامتها الشركة ضد الزبون تطالبه فيها بسداد 27 ألف درهم متبقية في ذمته من ثمن عربة الطعام التي صممتها له ولم يوافق على تسلمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements