الامارات | رئيس الدولة: 35 عاماً من الشراكة مع المجر... ونمضي نحو تعاون أوسع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي والثقافي مع جمهورية المجر، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقال سموه، في تدوينة على منصة "إكس": بحثت في بودابست مع فخامة تاماش سويك رئيس المجر و معالي فيكتور أوربان رئيس الوزراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية والثقافية.

وأضاف سموه: وبينما نحتفي العام الجاري بمرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.