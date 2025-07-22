الامارات | «الأرصاد»: احتمال تكوّن سحب ركامية وسقوط أمطار اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الخليج العربي خفيف الموج.