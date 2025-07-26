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الامارات | الإمارات تتضامن مع روسيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تتضامن مع روسيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة 1/2
  • الامارات | الإمارات تتضامن مع روسيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في ضحايا تحطم طائرة مدنية بمقاطعة آمور في أقصى شرق روسيا، ما أسفر عن مقتل ركابها.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، وللحكومة الروسية وللشعب الروسي الصديق في هذا المصاب الأليم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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