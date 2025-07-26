الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمد سائق الاستعراض بمركبته في شارع عام، متسبباً في إتلاف سطح الطريق، ومُعرّضاً سلامة وحياة الآخرين للخطر، فتم ضبطه من قبل الشرطة، وأحيل إلى محكمة السير التي عاقبته بغرامة 1000 درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدليل اليقيني استقام على صحة وسلامة التهمة المسندة إلى المتهم، الذي اعترف بقيادة المركبة بصورة تُعرّض حياة الآخرين للخطر خلال التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

كما أقر بذلك خلال جلسة المحكمة التي أبدت اطمئنانها إلى اعترافه بكل مراحل الدعوى.

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