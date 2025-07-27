الامارات | «جامعة محمد بن زايد» تستقبل طلبات التسجيل في ماجستير دراسات الأديان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الخريجين المهتمين بالدراسات الدينية إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج ماجستير دراسات الأديان الذي يوفر تجربة معرفية فريدة، تهدف إلى تعميق الفهم النظري والعلمي لقضايا التعددية والتعايش، وفهم التداخل الإنساني في بيئات متعددة الثقافات.

ويسعى البرنامج إلى إعداد الدارسين وتزويدهم بالمعرفة في مجال الدراسة الدينية، حيث يستهدف خريجي العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربية والتعليم، والتسامح والتعايش، والاقتصاد والإدارة، والاتصالات والعلاقات العامة، والمجالات الأخرى ذات الصلة، من المهتمين بتعميق فهمهم للموضوعات النظرية والعملية للبرنامج.

وسيكتسب خريجو البرنامج مهارات في التواصل الثقافي، والبحث الاجتماعي العلمي، وإدراك الجوامع الإنسانية المتداخلة التي تحتاجها الشركات والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية في بيئة عمل متعددة الثقافات بشكل متزايد.

وعلاوة على ذلك، يبرز البرنامج درجة التنوع الديني والتعايش والتسامح في الإمارات العربية المتحدة، مع أكثر من 200 جنسية من مختلف الديانات والطوائف، وكلهم يتعايشون في الدولة، إضافة إلى وجود العديد من دور العبادة لديانات العالم المختلفة. ويفيد ذلك كله في دعم المبادرات الحكومية، لتعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي في الدولة.

وتشمل أبرز مخرجات البرنامج، فهم المفاهيم والمعارف في مجال الدراسات الدينية، وفهم التواصل الحضاري مع معتنقي الديانات، وتوظيف منهجيات البحث العلمي في مجال دراسة الأديان، إضافة إلى تمييز نقاط الالتقاء بين الديانات العالمية، بما يعزز قيم التسامح.