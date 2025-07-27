الامارات | «الأعمال الخيرية العالمية» ترسل أدوية إلى كينيا بـ 1.5 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت هيئة الأعمال الخيرية العالمية شحنة من الأدوية إلى كينيا، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون درهم، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الرعاية الصحية ودعم الأنظمة الطبية، لاسيما في المناطق التي تعاني ضعفاً في الخدمات الصحية، وذلك بدعم من شركة غلوبال فارما.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن المبادرة تأتي استمراراً للدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة منذ تأسيسها، وضمن استراتيجيتها في دعم المناطق التي تعاني نقص الرعاية الصحية، مشيراً إلى حرص الهيئة على الاستجابة السريعة للمناشدات الطبية، وتوفير الاحتياجات الدوائية العاجلة، بالتنسيق مع شركائها في الميدان.

وشكر الخاجة شركة غلوبال فارما على تبرعها السخي، مؤكداً الالتزام بمعايير التخزين والنقل، لضمان وصول الأدوية إلى المستفيدين بالشكل المناسب.