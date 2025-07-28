الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة بيرو بذكرى استقلال بلادها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، برقية تهنئة إلى دينا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دينا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إدواردو ملتشور أرانا إيسا رئيس وزراء جمهورية بيرو.