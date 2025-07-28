الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مغبر أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:55 والمد الثاني عند الساعة 04:11 والجزر الأول عند 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:06 و بحرعمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والمد الثاني عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 19:13 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 46 30 70 20

دبي 45 31 65 25

الشارقة 45 31 65 20

عجمان 41 32 60 30

أم القيوين 43 29 65 35

رأس الخيمة 45 33 60 30

الفجيرة 36 31 80 40

العـين 47 35 45 15

ليوا 48 30 55 15

الرويس 41 29 65 50

السلع 43 30 70 45

دلـمـا 40 32 75 50

طنب الكبرى / الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 39 31 85 40