الطقس المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -  يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار مع السحب.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والمد الثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 20:48.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:59  والجزر الأول عند الساعة 05:38 .

