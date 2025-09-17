تفاهم بين «إقامة دبي» و«مركز فض المنازعات الإيجارية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)



وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ممثلةً بالفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، ومركز فض المنازعات الإيجارية ممثلاً بالمستشار القاضي عبدالقادر موسى، رئيس المركز، مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ التعاون المؤسسي في مجالات تبادل البيانات وتطوير المشاريع المشتركة وتكامل الخدمات.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن هذه المذكرة تجسّد التزام «إقامة دبي»، بنهج الإنسان أولاً عبر توفير خدمات مترابطة ومرنة تضع سعادة المتعاملين وجودة الحياة في مقدمة الأولويات، موضحاً أن الشراكة مع مركز فض المنازعات الإيجارية ستفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار المؤسسي بما يخدم المجتمع ويعزّز سمعة دبي العالمية كمركز للتميز الحكومي.

من جانبه، أوضح القاضي عبدالقادر موسى محمد أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة متكاملة للتعاون.