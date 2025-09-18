"شرطة دبي" تحذر من روابط وهمية لبيع باقات القرية العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار جهودها المتواصلة لحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، حذرت شرطة دبي من انتشار روابط وهمية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لباقات كبار الشخصيات الخاصة بموسم "القرية العالمية" الجديد بأسعار وهمية مغرية بغرض استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم وبياناتهم.

وأكدت شرطة دبي أن هذا الأسلوب الاحتيالي يتكرر سنوياً، ويتسبب في وقوع ضحايا لهذه الروابط المزيفة، مشيرة إلى أن المحتالين يلجؤون إلى استنساخ صفحات مزيفة شبيهة بالصفحات الرسمية لخداع الأفراد.

وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة شراء التذاكر والباقات الخاصة بالقرية العالمية عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للقرية أو تطبيقها الذكي أو منافذ البيع المصرح بها، مؤكدة أن هذه هي الطرق الوحيدة الآمنة لضمان حقوق الجمهور.

كما دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي تنتشر عبر روابط مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة من خلال منصة "e-Crime" أو عبر مركز الاتصال 901، للمساهمة في الحد من هذه الجرائم وحماية أفراد المجتمع.

من جهتها، أعلنت القرية العالمية أن البوابة الرسمية والحصرية لبيع الباقات المخصصة لموسمها الجديد هي الموقع الإلكتروني لكوكا كولا أرينا.

