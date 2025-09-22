سالم بن سلطان: أكاديمية الطيران عابر القارات إضافة نوعية لمسيرة الطيران في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن إطلاق أعمال أكاديمية الطيران عابر القارات في إمارة دبي يمثل إضافة نوعية لمسيرة الطيران في دولة الإمارات، ويعكس المكانة الريادية التي تحتلها الدولة كمركز عالمي في مجال الطيران المدني.

وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، خلال حفل إطلاق الأكاديمية، بجهودها في استقطاب وتأهيل الكفاءات الشابة وفق أعلى المعايير الدولية.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الطيران، من بينهم وسام المحيو، الرئيس العالمي لأكاديمية إنتركونتيننتال للطيران والرئيس التنفيذي لشركة إنتركونتيننتال للطيران، وحمدي عثمان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوليتير ورئيس مجلس إدارة شركة إنتركونتيننتال للطيران، وفريدريك فرنانديز، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطيران الدولية، وعصام سلطان، عضو مجلس إدارة أكاديمية إنتركونتيننتال للطيران ومحمد حديد، رئيس مجلس إدارة شركة حديد للخدمات الدولية وعضو مجلس إدارة الأكاديمية، وميرفت سلطان، رئيسة المرأة في مجال الطيران، وميخائيل ألينكين، مالك الخطوط الجوية القبرصية، والكابتن محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة إمارات فالكون للطيران - العين، والدكتور عماد حب الله، نائب رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة لشؤون التطوير المؤسسي والعلاقات الخارجية.

واستقبلت الأكاديمية في مركزها الأساسي في رأس الخيمة 32 طالباً من 18 جنسية مختلفة في خطوة تعكس إقبال الشباب من شتى أنحاء العالم على الالتحاق ببرامجها التدريبية المتخصصة.

وأعرب السيد وسام المحيو عن فخره بانطلاق أعمال الأكاديمية في دولة الإمارات، مؤكداً أن البرامج التي تقدمها أكاديمية Intercontinental Aviation صُممت بعناية لتلبية متطلبات شركات الطيران العالمية، حيث توفر مسارات معتمدة من قبل هيئات الطيران الدولية مثل EASA وICAO، بما يضمن تأهيل الطيارين الطموحين بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء مستقبل ناجح في عالم الطيران.

وأضاف وسام المحيو أن أكاديمية إنتركونتيننتال للطيران تسعى من خلال وجودها في دولة الإمارات إلى أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً متميزاً لتأهيل الكوادر الشابة، وإعداد قادة المستقبل في قطاع الطيران، بما يعكس التزامها بالمساهمة في تطوير صناعة الطيران على مستوى المنطقة والعالم، وذلك حسب رؤيتها المستقبلية.