شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية جورجيا الأمريكية تسجل نسبة مشاركة قياسية في التصويت المبكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الانتخابية الأمريكية إن نسبة المشاركة في اليوم الأول للتصويت المبكر بولاية جورجيا المتأرجحة كانت قياسية أمس الثلاثاء، حيث أدلى أكثر من 300 ألف شخص بأصواتهم في الولاية.

ويعد هذا العدد أعلى بأكثر من الضعف مقارنة بالرقم القياسي السابق وهو 136 ألف شخص، وتم تسجيله خلال عام 2020، بحسب بيانات مؤسسة جابريال سترلينج، المسؤولة عن الانتخابات في الولاية.

وكتبت المؤسسة في منشور عبر منصة " اكس" " أول يوم من التصويت المبكر مذهل".

وقالت في منشور آخر "هؤلاء الذين يقولون إن الديمقراطية تموت... الناخبون في جورجيا يريدون أن يقولون كلمة".

أكثر من 300 ألف صوت اليوم، هذه زيادة بنسبة 123% مقارنة بالرقم القياسي القديم بالنسبة لليوم الأول من التصويت".

ومن ناحية منفصلة، رفض قاضي في جورجيا جهود الجمهوريين للمطالبة بإحصاء الأصوات يدويا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية.

وكان مجلس انتخابات الولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون قد دفع لتطبيق قاعدة، كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 22 من الشهر الجاري، ولكن مسؤولي الانتخابات والعاملين في مجال فرز الأصوات يعارضون بشدة هذا التغيير، قائلين إن الفرز اليدوي مرهق وغير موثوق به.

