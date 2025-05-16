بالصور: ترامب يلتقي الشرع في الرياض غداة التعهد برفع العقوبات عن سورية

القاهرة - كتب محمد نسيم - التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض، على ما صرّحت مسؤولة في البيت الأبيض، غداة تعهده رفع العقوبات عن سورية.

وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض وكالة فرانس برس بأن الزعيمين التقيا قبل اجتماع أوسع لقادة الخليج في السعودية خلال جولة ترامب في المنطقة.

وسبق ذلك، أن شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع نظيره الأميركي ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري الشرع، على ما أفادت وكالة الأناضول.

ورحبت دول عربية، باعتزام الرئيس الأميركي ترامب رفع العقوبات عن سورية، مع إشادة بجهود تركيا والسعودية في هذا المسار.

جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة عن كل من قطر والكويت والبحرين والأردن وفلسطين واليمن ولبنان وليبيا وسورية.

وفي كلمة بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض الثلاثاء، قال ترامب إن العقوبات "وحشية ومعيقة وحان الوقت لتنهض سورية".

وتابع: "سآمر برفع العقوبات عن سورية لمنحهم فرصة للنمو والتطور".

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ترامب أردف أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سيلتقي نظيره السوري في تركيا، دون تفاصيل أكثر.

والتقى ترامب في الرياض قادة دول الخليج والرئيس السوري أحمد الشرع قبل أن يتوجه إلى قطر في ثاني يوم من زيارته للمنطقة والتي كان قد وصفها "بالتاريخية"، وذلك غداة يوم حافل أمس الثلاثاء بالعاصمة السعودية.

ويأتي هذا اليوم الدبلوماسي المزدحم غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

