قاض برازيلي فرض على بولسونارو وضع سوار إلكتروني

فرض القاضي ألكسندر دي مورايس في المحكمة العليا البرازيليّة، على الرّئيس البرازيلي السّابق ​جايير بولسونارو​ (Jair Bolsonaro) وضع سوار إلكتروني من الآن فصاعدًا، متّهمًا إيّاه ونجله إدواردو بـ"أعمال عدائيّة" ضدّ الدّولة.

وندّد بولسونارو الّذي يحاكَم على خلفيّة محاولة الانقلاب على الرّئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما وصفه "أقصى إذلال"، وذلك لدى خروجه من مكتب أمانة وزارة العدل في دائرة برازيليا.

وبالإضافة إلى وضع سوار إلكتروني، لم يعد يُسمح لبولسونارو بمغادرة منزله بين السّابعة مساءً والسّادسة صباحًا من الإثنين إلى الجمعة، وعلى مدار السّاعة يومَي السّبت والأحد وأيّام العطل الرّسميّة، وفق ما جاء في القرار القضائي. ومُنع أيضًا من "التّواصل مع سفراء وسلطات خارجيذة".