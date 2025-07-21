شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات منتظرة.. أبرز ما جاء في المحادثات النووية بين روسيا وإيران والان نبدء بالتفاصيل

برنامج طهران النووي

إجراء محادثات مع الدول الأوروبية

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في موسكو لإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني، "نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيراني".وبين أن بوتين أعرب عن "مواقف روسيا المعروفة بشأن الطرق التي يمكن من خلالها جعل الوضع مستقرًا في المنطقة وحول التسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني".ويأتي اللقاء بعد نحو شهر من التوصل إلى وقف لإطلاق نار بين إيران وإسرائيل، عقب حرب استمرت 12 يومًا.وأتى اللقاء بين بوتين ولاريجاني في يوم قال مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة فرانس برس الأحد، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنوي عقد محادثات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي خلال الأيام المقبلة.وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن طهران وافقت على إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث.والأسبوع الماضي، نددت روسيا بتقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن مصادر مجهولة جاء فيه أن بوتين شجع إيران على قبول اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم.وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأمر "خطا أحمر".