شهرت بزوجته أمام الملايين.. ماكرون يقاضي مؤثرة أمريكية

تعويض مالي

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، ملاحقات بتهمة القدح والذمّ في حقّ المؤثّرة الأميركية كاندس أوينز لنشرها على نطاق واسع فيديوهات لمعلومات خاطئة عن السيّدة الأولى في فرنسا.ومنذ انتخاب ماكرون رئيسا في العام 2017، تنتشر بين الحين والآخر معلومات زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا حول زوجته.وقدّم الزوجان ماكرون، شكوى تشهير أمام محكمة في ولاية ديلاوير في شرق الولايات المتحدة، طالبا فيها بمبلغ تعويضي لضرر يُحدَّد خلال المحاكمة.وقال وكلاء الدفاع في الشكوى، إن كاندس أوينز كانت تدرك تماما زيف هذه الادّعاءات، وهي رفضت تلقائيا كلّ طلبات تقويم الوضع، ممعنة في "حملتها التشهيرية" بغية "نيل شهرة وكسب المال"، مع الإشارة إلى أن حسابها على منصة اكس بات يضمّ 6,9 ملايين مشترك وقناتها على "يوتيوب" 4,7 ملايين.