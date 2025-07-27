برعاية أمريكية.. مباحثات لوقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

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الحرب بين كمبوديا وتايلاند

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 10:45 مساءً كتب شريف احمد - بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصالين هاتفيين اليوم، مع كلٍ من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكمبودي براك سوخون، ووزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونغسا، سبل تهدئة التوترات ووقف إطلاق النار، في النزاع الحدودي القائم بين البلدين.وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن روبيو أكد رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في السلام وأهمية وقف إطلاق النار الفوري.وأشار إلى استعداد الولايات المتحدة لتسهيل المفاوضات المستقبلية، لضمان السلام والاستقرار بين كمبوديا وتايلاند.ولقي 33 شخصًا مصرعهم من جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة بين كمبوديا وتايلاند منذ أمس الأول.وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان اليوم بمقتل 13 شخصًا وإصابة 71 آخرين.فيما أعلن الجيش التايلاندي ارتفاع عدد القتلى في تايلاند إلى 20 بينهم 14 مدنيًا.