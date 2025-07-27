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برعاية أمريكية.. مباحثات لوقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

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واس - واشنطن  0 تبليغ

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الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 10:45 مساءً كتب شريف احمد - بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصالين هاتفيين اليوم، مع كلٍ من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكمبودي براك سوخون، ووزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونغسا، سبل تهدئة التوترات ووقف إطلاق النار، في النزاع الحدودي القائم بين البلدين.
وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن روبيو أكد رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في السلام وأهمية وقف إطلاق النار الفوري.

وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

وأشار إلى استعداد الولايات المتحدة لتسهيل المفاوضات المستقبلية، لضمان السلام والاستقرار بين كمبوديا وتايلاند.

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الحرب بين كمبوديا وتايلاند

وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان اليوم بمقتل 13 شخصًا وإصابة 71 آخرين.
فيما أعلن الجيش التايلاندي ارتفاع عدد القتلى في تايلاند إلى 20 بينهم 14 مدنيًا.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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