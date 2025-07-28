نواف سلام: اللقاء مع ماكرون كان ايجابياً والتجديد لليونيفيل سيتم في نهاية آب

أوضح رئيس الحكومة ​نواف سلام​، في حديث لـ"اللواء"، أن "الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط جاء مستطلعاً اجواء باريس وجرى تقييم نتائج اللقاء مع ماكرون والنظرة للمرحلة المقبلة، وآفاق الدعم الفرنسي للبنان".

ورداً على سؤال حول الاجواء السلبية التي تروّج عن لقاء باريس ولقائه مع بري ومهمة براك، قال سلام "استغرب من اين يأتون بهذه الاجواء، فاللقاء مع ماكرون كان ايجابياً، وفرنسا داعمة للبنان وحجم الدعم الفرنسي مرتبط بالتطورات التي يمكن ان تحصل. لكني مطمئن الى ان التجديد لقوات اليونيفيل سيتم نهاية آب".

وعن نظرته للمرحلة المقبلة، قال "الامور مفتوحة ولا شيء نهائياً بعد".

وذكر سلام، ردًّا على سؤال عن صحّة الحديث الاعلامي عن منطقة عازلة في الجنوب تطالب بها فرنسا والولايات المتحدة، "أنا ما سمعت هالشي".