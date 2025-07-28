لجنة مهرجانات البترون الدولية عن سحب أحد الأعلام: لا خلفية سياسية له

أوضحت لجنة مهرجانات البترون الدولية للرأي العام، "ملابسات الحادثة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا حادثة سحب أحد الأعلام الفلسطينية من قبل رجل أمن"، ولفتت في بيان، الى أن "سحب العلم المعني لم يكن استهدافا للعلم الفلسطيني أو لما يمثله، بل نتيجة سوء فهم ناتج عن وجود شعار غير واضح على أحد الأعلام، ما دفع عنصر الأمن الى الاعتقاد بأنه شعار حزبي، وهو أمر ممنوع ضمن الإجراءات الأمنية المعتمدة في المهرجان".
وأكدت اللجنة أنها كانت وستبقى "داعمة لحرية التعبير والتضامن الإنساني، وقد شهد الحفل نفسه رفع أكثر من مئة علم فلسطيني من قبل الجمهور بحرية تامة ودون أي تدخل"، مشيرة إلى أن "العلم الفلسطيني الذي رفعه الفنان سان لوفانت على المسرح، كانت اللجنة نفسها قد أمنته له".
وختمت مجددة التأكيد أن "لا خلفية سياسية لهذا الموضوع ونتمنى على الجميع تقصي الحقيقة قبل تداول اي اخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن المهرجان سيبقى مساحة مفتوحة للفن والثقافة والانفتاح والتعبير الحضاري".
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