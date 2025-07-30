روسيا والصين والولايات المتحدة أبرزها.. تحذير من تسونامي بعدة دول وترقب للأمواج

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت السلطات الأميركية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال بقوة ثماني درجات ضرب قرابة الساعة 23,25 من ليل الثلاثاء قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال على عُمق 19.3 كلم وعلى بُعد حوالي 136 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وحذّر المركز الأمريكي للإنذار المبكر من التسونامي من خطر أمواج مدّ عال يتهدّد أجزاء من سواحل آلاسكا وجزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ وكذلك سواحل روسيا واليابان "في غضون ثلاث ساعات".



وفي طوكيو، حذّرت السلطات اليابانية الأربعاء من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد زلزال بقوة ثماني درجات قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكرّرة. يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتمّ رفع التحذير".

وفي طوكيو، حذّرت السلطات اليابانية الأربعاء من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد زلزال بقوة ثماني درجات قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكرّرة. يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتمّ رفع التحذير".

طوارئ في شمال جزر كوريل بعد التسونامي

تحذير في اليابان



وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ الأربعاء في شمال جزر كوريل حيث اجتاح تسونامي مدينة ساحلية بعدما ضرب زلزال عنيف بقوة 8,8 درجات قبالة ساحل البلاد المطل على المحيط الهادئ.

وقال حكومة منطقة ساخالين "أعلنت حالة الطوارئ في منطقة جزر كوريل الشمالية حيث وقع زلزال وتسونامي اليوم".



السلطات الصينية تحذر من خطر تسونامي



أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا اليوم من خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في مناطق عدة على سواحلها الشرقية بعد زلزال بقوة 8,8 درجات وقع في المحيط الهادئ قرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأفاد مركز الوقاية من التسونامي في بيان "استنادًا إلى آخر نتائج التحذير والتحليل، خلص مركز الوقاية من التسونامي إلى أن الزلزال تسبب بتسونامي يتوقع أن يلحق أضرارًا ببعض مناطق الصين الساحلية".

السلطات الإكوادورية تأمر بـ"إخلاء احتزاري"



أمرت السلطات الإكوادورية الثلاثاء بـ"إخلاء احترازي" للشواطئ في أرخبيل غالاباغوس بسبب خطر تعرّضها لتسونامي من جراء زلزال ضخم بقوة 8.8 درجات وقع في المحيط الهادئ قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقالت الهيئة الوطنية للوقاية من المخاطر في بيان إنّها أمرت بـ"تعليق فوري للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى إخلاء احترازي للشواطئ والأرصفة والمناطق المنخفضة" في الأرخبيل الواقع على بُعد ألف كيلومتر من البرّ الرئيسي.



البيرو تصدر تحذيرا من تسونامي



أصدرت البيرو الثلاثاء تحذيرا من خطر تعرّض سواحلها لتسونامي في أعقاب زلزال بقوة 8.8 درجات وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقالت البحرية البيروفية في حسابها على منصة إكس إنّه بسبب الزلزال "صدر تحذير من تسونامي على طول ساحل البيرو".

المكسيك تأمر السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ بسبب خطر تسونامي

أمرت الحكومة المكسيكية الأربعاء جهاز الحماية المدنية بإبعاد السكان عن المناطق الساحلية المطلّة على المحيط الهادئ وذلك بسبب خطر تعرّضها لتسونامي من جراء زلزال بقوة 8.7 درجة وقع قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقالت البحرية المكسيكية في بيان إنّها تتوقّع "تيارات قوية عند مداخل الموانئ" الممتدة على طول الساحل الغربي للبلاد من ولاية باخا كاليفورنيا (شمال) إلى تشياباس (جنوب).

إخلاء محطة فوكوشيما اليابانية



أعلنت شركة تيبكو المشغّلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في شرق اليابان أنّ كلّ العاملين في هذه المنشأة التي تعرّضت لحادث نووي في 2011 تمّ إجلاؤهم الأربعاء بسبب خطر حدوث تسونامي من جراء زلزال ضخم وقع قبالة الساحل الروسي.

وقال متحدث باسم تيبكو لوكالة فرانس برس "لقد أجلينا جميع العمّال والموظفين"، مؤكّدا "عدم رصد أيّ أمر غير طبيعي" في المحطة النووية الجاري تفكيكها منذ تضرّرها في 2011 من جراء زلزال وتسونامي تاريخيين.

