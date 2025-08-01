وزير خارجية الإمارات رحّب بعزم عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين: ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة

أعرب وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد آل نهيان، عن ترحيبه بـ"عزم كل من مالطا وكندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة"، مؤكدا أن "هذه المواقف تمثل خطوات تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة".
وأشار في بيان، إلى أن "إعلان عدد متزايد من الدول عن نيتها اتخاذ خطوة الاعتراف، يشكّل دفعة إيجابية نحو تعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم، ويُسهم في تفعيل المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار".
ودعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، بما يدعم الوصول إلى حل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق السلام المستدام في المنطقة".
