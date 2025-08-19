مصر تصدر بيانا حول أنباء وجود مشاورات إسرائيلية مع دول لتهجير الغزيّين

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدّدت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، 17 أغسطس 2025، رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين، داعية الدول إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إنها "تتابع بقلق بالغ ما تردّد في الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن قبول تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت، أن مصر، من خلال اتصالاتها مع الدول التي تردّد موافقتها على استقبال الشعب الفلسطيني، أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الخارجية المصرية:





المصدر : وكالات